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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kuyusunda atalarının yazdığı notları buldular

DHA

Su kuyusunda atalarının yazdığı notları buldular


Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarında şişe içinde bırakılan notlar buldu. Köylüler, temizleme işlemi sonrasında notları yeniden şişeyle kuyuya koyup, yanına da kendi isimleri ile tarihi yazdıkları kağıt ile Atatürk rozeti ve 5 TL bıraktı.
Yeşilova'ya bağlı Gençali köyü sakinleri, 25 Ekim günü, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi. Kapağını açıp içine girdikleri kuyuda, bir bölmeye yerleştirilmiş 2 şişe buldular. Kuyudan çıkardıkları şişeleri açtıklarında ise daha önce temizleyenlerin bıraktığı 1904 ve 1959 tarihlerinde yazılan notları buldular.
Biri Arapça diğeri Türkçe yazılı notlarda kuyuyu temizleyenlerin isimleri ile kuyunun nasıl temizlendiğinin yer aldığını gören köylüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından da kendileri de kuyuya not bırakmaya karar verdi. 
Köylüler, temizleme işleminin ardından 3,5 metre derinliğindeki kuyuya buldukları notları yeniden şişe içinde bıraktı. Şişelerin yanına da kendi isimleri ve temizlik tarihinin yazılı olduğu not ile Atatürk rozeti ve 5 TL koydu. DHA-Genel Türkiye-Burdur / Yeşilova Yavuzkan AKDOĞAN
2020-11-28 17:51:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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