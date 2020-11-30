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Etkinlik ve genel kurul toplantıları erteleme kararı uzatıldı Burdur'da İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı

İHA

Etkinlik ve genel kurul toplantıları erteleme kararı uzatıldı Burdur'da İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı

– Kovid19'un yayılım hızını kontrol altına almak amacıyla toplanan Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ve genel kurul toplantılarının ertelenmesi kararını Şubat ayı sonuna kadar uzattı.

Tedbirlere uymayanlara para cezası
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre tedbirlere uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Ayrıca aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Kasım sonuna kadar ertelenmişti
Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu, 02 Ekim tarihinde mevsimsel etkileri de göz önünde bulundurarak 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine karar vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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