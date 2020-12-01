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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AEDAŞ’ın yıl sonuna kadar Burdur’a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL’yi bulacak

İHA

AEDAŞ’ın yıl sonuna kadar Burdur’a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL’yi bulacak

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) 2020 yılında Burdur’a yapacağı yatırımların toplamı 30,2 milyon TL’yi bulacak.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2013 yılından itibaren bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. 20132019 arasında Burdur’a 59,4 milyon TL’lik yatırım yapan AEDAŞ'ın, Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan Kovid19 salgına rağmen bu yıl Burdur’a yapacağı yatırımların toplamı ise 30,2 milyon TL’ye ulaşacak.

2020 yılında yatırımların yüzde 80’i tamamlandı
Şirket olarak planlamalarını yaparken her bölgenin ihtiyaçlarını önceden belirlediklerini ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Antalya, Burdur ve Isparta’da yaklaşık 2,2 milyon aboneye hizmet veriyoruz. Oldukça geniş bir coğrafyada görev yaptığımızdan her ili, hatta her ilçe ve sokağımızı özel olarak değerlendiriyoruz, kesintisiz enerji için ne tür yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna yönelik çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede 2020 yatırım programında Burdur ilinde şebeke yatırımlarına ağırlık verdik. Trafo merkezine yeni fider tesisi, enerji nakil hattı, kırsal şebekelerin yenilenmesi ve şehir merkezindeki havai hatların yeraltına alınması gibi çalışmaları önceliklendirdik. Burdur’un enerji altyapısını güçlendirmek için bu yıl yapacağımız 30,2 milyon TL’lik yatırımın yüzde 80’ini hayata geçirdik. 2021 yılında da yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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