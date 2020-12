Burdur'da pazar yerinde bulunan vatandaş sayısı içeride her 5 metrede 1 kişi olacak şekilde planlanacak. Pazar günü kurulan hayvan pazarının küçük ve büyük baş hayvanlar için tek pazar olmak üzere Pazartesi günleri kurulacak. Kısıtlama günlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri paylaştı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kural ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtti.



Sokağa Çıkma Yasağı Genişletildi

Kovid19’la mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama olarak 4 Aralık Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.



Market ve Fırınlar Hafta sonu açık

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 20 yaş üzeri ile 65 yaş altındaki vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Ayrıca Hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilecek. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların ise kapalı kalacak.



Sokağa Çıkma Yasağı bugün başlıyor

Yeni bir karar alınıncaya kadar İl genelinde Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama olarak gerçekleşecek olan Sokağa Çıkma Yasağı 1 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayıp 2 Aralık Çarşamba günü saat 05.00’de bitecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.



Toplu Ulaşım

Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren 10:00 ile 16:00 saatleri arasında olacak. Personel servis saatleri de bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenecek.

Kısıtlama süresinin olduğu günlerde şehirlerarası seyahat ise zorunlu hallerde yapılabilecek. Alınan kararlar doğrultusunda, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ile ceza infaz kurumlarından salıverilenler seyahat edebilecek. Bu mazeretleri taşıyan vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

Belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

Belirtilen mazeretleri taşımayan vatandaşların şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları kullanılarak mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları ise planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.



AVM ve pazar yerine girişlerde HES kodu uygulaması

Alınan yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenecek. Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kurallar ve alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıt veya kolluk birimleriyle denetimler eksiksiz yapılacak. AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşteri AVM'ye kabul edilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlarda aynı anda bulunabilecek kişi sayısı metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak belirlenecek. Ana sınıfı ve ana okullarının faaliyetlerine ara verilecek. 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

İl merkezinde Pazar günü kurulan hayvan pazarının küçük ve büyük baş hayvanlar için tek pazar olmak üzere Pazartesi günleri kurulacak. Pazar yerinde bulunan vatandaş sayısı ise içeride her 5 m de 1 kişi olacak şekilde planlanacak. Ayrıca kurallara uyum, zabıta, kolluk ve İl Tarım Müdürlüğünce denetlenecek.



Kurallara uymayanlara adli işlem

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre ise kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.