Baba- oğul, peş peşe koronavirüsten öldü

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Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde, Mustafa Onaran (75) ve oğlu Özden Onaran (50), 1 gün arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bucak merkez Çukur Mahallesi'nde oturan, emekli Mustafa Onaran ile Karayvatlar Mahallesi'nde oturan oğlu galerici Özden Onaran, koronavirüse yakalandı. Bir süredir Bucak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Mustafa Onaran, önceki gece yaşamını yitirirken, dün de Özden Onaran kurtarılamadı. Baba ve oğlunun peş peşe ölümüyle aile, büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan Bucak'ta son 1 haftada 7 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2020-12-01 15:25:40



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