Bucak Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi 103 Milyon 300 Bin TL olarak belirlendi

Bucak Belediyesi 2021 yılı tahmini bütçesi belli oldu. Bugün yapılan meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilen 2021 yılı bütçesi 103 milyon 300bin TL olarak belirlendi.
Belediye Başkan Vekili Yakup Gülcü başkanlığında toplanan Bucak Belediye Meclisi 2020 yılı son toplantısı yapıldı. Mali Hizmetler Müdürü Osman İnal, toplantının ilk gündem maddesi olan 2021 yılı bütçesi gelir ve giderlerini meclis üyelerine sundu.
2021 yılı bütçesi 103 Milyon 300 Bin TL olarak açıklanırken oy birliği ile kabul edildi.
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