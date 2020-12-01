Kısıtlamanın ilk dakikalarında ceza yediler, hafta içi yasak olduğunu bilmediklerini söylediler

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi 21.0005.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Tutanak tutulan kişiler, yasağın hafta içi uygulanacağını bilmediklerini öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği genelge ile Türkiye genelinde hafta içi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Burdur'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı´nda yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişi hakkında tutanak tutuldu.

4 kişi sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde uygulanacağını bilmediklerini, sadece hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını bildiklerini iddia etti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-01 23:22:01



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