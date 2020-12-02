44 yıllık Murat 124'e gözü gibi bakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

44 yıllık Murat 124'e gözü gibi bakıyor

DHA

44 yıllık Murat 124'e gözü gibi bakıyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da oto yıkamacı Turan Hayta, 30 bin lira masraf yaparak yenilediği 1976 model Murat 124 marka otomobiline çok sayıda talipli olduğunu belirterek, aracı kimselere satmayacağını ve torununa miras bırakacağını söyledi.
Bir dönemin en çok bilinen otomobil markası Murat 124, meraklıları için çok değerli oldu. Burdur´da Eski Sanayi Sitesi´nde oto yıkamacılık yapan Turan Hayta (62), 4 yıl önce 5 bin liraya satın aldığı ve 30 bin lira masraf yaparak yenilediği 1976 model Murat 124´le yakından ilgileniyor. Meraklılarının satın almak için kendisine yeni otomobil parası teklif ettiklerini söyleyen Hayta, "Bu benim özel merakım. Torunuma bırakacağım en güzel hediyem Murat 124 olacak" dedi.
`BMW´YE MURAT 124´Ü DEĞİŞMEM´
Gençliğinde Murat 124 ile taksicilik yaptığını anlatan Hayta, "Benim zevkim de bu arabanın bakımını yapıp kullanmak. Bu haliyle görenler, otomobilini takas etmek için 100 bin lira değerinde BMW marka bir otomobil teklif ettiler. Fakat 150 bin lira da verseler yine satmam. Murat 124'ün bende ayrı bir yeri ve anısı var. Arabamı haftanın bir günü garajdan çıkarıyorum ve iş yerine getiriyorum. Pazar günleri dışarıya çıkarır keyifle sürerim" dedi.
'FREN SİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ´
Araçla ilgili detayları anlatan Hayta, şöyle devam etti:
"Bu arabaya, orijinal haliyle bineceksiniz. Benzinliyse benzinli bineceksin. Özellikle Murat 124'lerdeki fren sistemi günümüzün arabalarında yok. Bunlar 1971'de çıktı, 4 tekerde disk frenlidir. Arka frenleri kampanalıdır. Frene dokunduğundan aynı anda dördü birden tutar. Binmekten keyif aldığım Murat 124´ü benden sonra da adımı taşıyan torunum Turan´a bırakacağım. Bana söz verdi. O da gözü gibi bakacak".DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-12-02 08:12:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama saatinde yakalanınca 'Haberimiz yoktu' dediler Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta olan 4 kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde yakalanınca 'Haberimiz yoktu' ...
Kısıtlamanın ilk dakikalarında ceza yediler, hafta içi yasak olduğunu bilmediklerini söylediler
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ilk dakikalarında ceza yediler, hafta ...
Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Burdur’da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Burdur’da 114 araç sürücüsüne trafik cezası ...
Bucak Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi 103 Milyon 300 Bin TL olarak belirlendi
YEREL HABERLER Bucak Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi 103 Milyon 300 Bin ...
Burdur’da 68 araç sürücüsüne toplam 2 bin 945 TL para cezası
YEREL HABERLER Burdur’da 68 araç sürücüsüne toplam 2 bin 945 TL para ...
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Baba- oğul, peş peşe koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Baba- oğul, peş peşe koronavirüsten öldü
Burdur'da pazar yerinde bulunan vatandaş sayısı içeride her 5 metrede 1 kişi olacak şekilde planlanacak. Pazar günü kurulan hayvan pazarının küçük ve büyük baş hayvanlar için tek pazar olmak üzere Pazartesi günleri kurulacak. Kısıtlama günlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.
YEREL HABERLER Burdur'da pazar yerinde bulunan vatandaş sayısı ...
Devrilen kamyonda yüklü yem çuvalları yola saçıldı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonda yüklü yem çuvalları yola saçıldı
AEDAŞ’ın yıl sonuna kadar Burdur’a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL’yi bulacak
YEREL HABERLER AEDAŞ’ın yıl sonuna kadar Burdur’a yapacağı yatırım ...
Etkinlik ve genel kurul toplantıları erteleme kararı uzatıldı Burdur'da İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı
YEREL HABERLER Etkinlik ve genel kurul toplantıları erteleme kararı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X