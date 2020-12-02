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'Ölecek' gözüyle bakılan Emine, yaşam mücadelesiyle ilham veriyor

DHA

'Ölecek' gözüyle bakılan Emine, yaşam mücadelesiyle ilham veriyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da rahatsızlığı nedeniyle ilk adımın 6 yaşında atan Emine Nur İlden (23), bugüne kadar geçirdiği 4 ameliyat sonrası yürümeye başladı. İlk ve orta okulu ailesinin yardımıyla tamamlayan Emine Nur İlden, lise ve üniversiteyi ise tek başına bitirdi. Bugüne kadar yaşadıklarını "Hikayem 'ölecek' gözüyle bakılan bir bebeğin hayata tutunma mücadelesi" olarak tanımlayan Emine Nur İlden, engellilerin mücadeleden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.
Kemer ilçesinde Serebral Palsi hastası olarak doğan Emine Nur İlden, 6 yaşına kadar yürüyemedi. O yaştayken Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalça ve ayaklarından ilk ameliyatını olan Emine Nur İlden, bu arada ilkokula da kaydolarak öğrenim hayatına başladı. 9, 13 ve 18 yaşlarında yine kalça ve ayaklarından üç ayrı ameliyat daha geçiren Emine Nur İlden, ilkokul ve ortaokulu Kemer'de tamamladıktan sonra girdiği sınavda Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazandı. Lise yıllarını pansiyonda kalarak geçiren engelli Emine Nur İlden, üniversite sınavında da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'ne girmeyi başardı. Şu anda son sınıf öğrencisi olan Emine Nur İlden, özel bir Rehabilitasyon Merkezi'nde staj yapıyor. Engeli nedeniyle yılmayan ve mücadeleden vazgeçmeyen Emine Nur İlden, yürümeyi başardığını ve bugüne kadar yaşadığı zorlukların kendisini yıldırmadığını daha da güçlendirdiğini söyledi.
'HİKAYEM ÖLECEK GÖZÜYLE BAKILAN BİR BEBEĞİN HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ'
Emine Nur İlden, "Doğum sırasında beynimin oksijensiz kalması sebebiyle engelli bir birey olarak dünyaya geldim. 6,5 aylıkken doğmuş olmam ve ciğerlerimi tamamlayamamış olmam nedeniyle doktorlar tarafından 'ölecek' gözüyle bakılan bir bebektim. Benim hikayem ölecek gözüyle bakılan bir bebeğin hayata tutunma mücadelesi. 4 defa ameliyat oldum. Çeşitli fizik tedaviler aldım. Ardından ayağa kalkmayı başardım" dedi.
'YILDIRMADI, DAHA GÜÇLÜ KILDI'
İlk ameliyatını 6 yaşında olduğunu belirten İlden, "6 yaşında bir ameliyat geçirmem gerekiyordu ve yaşıtlarım gibi anaokuluna gidemedim. Bunun eksikliğini fark eden ailem sayesinde okula gitmeden okuma yazmayı öğrendim. Okuma yazmayı öğrenme maceramla, okuma şevkim daha da arttı. Ardından ilkokul sürecim beni bekliyordu. 4 defa ameliyat geçirmiş olmama rağmen, yaşadığım zorluklara rağmen oldukça başarılı bir çocuktum. Bu hiçbir zaman benim okuma şevkimi kırmadı. Şöyle söyleyeyim maalesef ki hala daha toplumda olan birçok sorunu ben de yaşadım. Dışlanma, ayrımcılık, adapte sorunu yaşadım. Ama bunlar beni yıldırmadı, daha güçlü kıldı" diye konuştu.
'AİLEMDEN AYRI YAŞAMAK ZORUNDAYDIM'
8 yıl boyunca anne ve babasının kendisini okula getirip götürmesiyle eğitimine devam edebildiğini anlatan Emine Nur İlden, şöyle konuştu:
"Asıl dönüm noktam dediğim, hayatımın değiştiği olarak nitelendirdiğim şey ise benim Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanma sürecim oldu. Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanmıştım ama ilçede yaşıyorduk. İlçede yaşadığımız için ailemden ayrı yaşamak zorundaydım ve bu beni bir hayli ürkütüyordu. Çevremde bir sürü olumsuz tepkilere neden oldu. Hani 'gidemezsin, yapamazsın' diyerekten ama ailem benim her zaman destekçimdi. Nihayet Sosyal Bilimler Lisesi'nde okumaya karar verdim. Hem okuyordum hem de yurtta kalıyordum. Yurtta kalmak da benim için başlı başına problem, sorun haline gelmişti. Çünkü aslında kendimi kabul etmiş ve topluma kabul ettirebilmiş bir birey değildim. Bunun verdiği endişeyle insanlardan farklı bir ortama girmek, küçük çocuğun yeni bir ortamda yaşadığı zorlukların bir çoğunu ben de yaşadım. Bunu şöyle ifade edebilirim zorluk diyorum gerçekten birçok şevkimi kırıcı olay yaşadım. İşte yurtta yeni geldiğimde 'Niye ailen seni buraya yolladı, geldiğin yerde okul yok muydu, yorulmuyor musun, ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsun' diye bir sürü olumsuz soruyla karşılaştım ve şevkimi kırmaya çalıştılar. Ama düşündüm ki başarabildiklerim beni etkileyecek. Onun için ben kendimi kabullenmek çabasına girdim ve bu yaşadığım zorluklar, hatta yurtta kazandığım tecrübelerim beni daha güçlü kıldığını gördüm. Tabii bu süreçte en büyük destekçim ailem oldu. Maddi manevi her türlü yanımda oldular, destek oldular."
'ÇOCUĞUNUZUN YANINDA OLUN'
Engelli çocuğu olan ailelere de 'çocuğunuzun yanında olun' mesajı veren Emine Nur İlden, "Buradan da engelli anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Çocuğunuzun yanında olun, onu dışlamayın, siz onu ne kadar kabul ederseniz, topluma da o kadar çok kabul ettirirsiniz. Onun, bunun, şunun ne dediğine bakmayın çocuk sizin çocuğunuz, hayat sizin hayatınız. Nasıl sağlıklı bir birey bir sürü hakka sahipse, engelli olan birey de bu haklara sahip. Zaten zor bir yaşamı var, başkalarına müdahale ettirmeyin. Onlar yüzünden daha da zorlaştırılmasına izin vermeyin" dedi.
'KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURAN BİR BİREY OLDUM'
Fizik tedaviye başlamadan önce bağımsız hareket edemediğini aktaran Emine Nur İlden, "Ben fizik tedaviye başlamadan önce bağımsız hareket edemeyen, kendi ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanan, desteksiz yürüyemeyen bir bireyken gerçekten fizik tedavi sayesinde çok fazla yol kat ettim. Bunun yanında tabii ki geçirdiğim ameliyatlar ve fizyoterapistim Abdullah Bülbül'ün çabasıyla çok şeyi başarabildiğimi gördüm. Hayallerimi gerçekleştirdim, kendi ayaklarımın üzerinde duran bir birey oldum. Başarabilme durumumu gördüm. Buda tabii ki beni şevke getirdi. Bunun sonucunda şöyle diyorum, hayatlar değişmez, engeller aşılmaz diye bir şey yok. Yeter ki umut ve çaba olsun. Engelli birey yoktur. Engellenen birey vardır. Bu engelleri aşmamızda hep birlikte yardımcı olsunlar. Daha güzel başarılara imza atmamıza yardımcı olsunlar. Benim bu zamandan sonraki hedefim engelliler üzerine çalışmak. Onların sıkıntılarını paylaşmak" diye konuştu.
'EMİNE AZİMLİ, BAŞARILI'
Anne Nimet İlden de, "Emine erken doğum olduğu için yürüyemiyordu. Sırtımda fizik tedaviye getirdim götürdüm. Bu bana hiçbir zaman zor gelmedi. Emine azimli, başarılı. Biz de destek verdik. Biz ona destek olduk, o bize destek oldu. Allah'a şükür bu günlere geldik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-12-02 12:56:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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