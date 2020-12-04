Burdur'da kısıtlama öncesi 'ekmek' kuyruğu

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ilk defa uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi fırın önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Bugün saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Burdur'da vatandaşlar fırın ve alışveriş merkezlerine koştu. Burdur'da vatandaşlar fırın ve alışveriş merkezi önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-04 20:33:18



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