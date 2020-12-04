Kuyuya düşen yavru köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekiplerinin uzun uğraşıyla kurtarıldı.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi'nde akşam saatlerinde bahçesindeki sondaj kuyusuna bir köpeğin düştüğünü gören vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve Söğüt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yavru köpeği kuyudan çıkaramayınca Burdur AFAD Müdürlüğünden kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, Söğüt Belediye İtfaiyesi ve jandarma ekipleri ile birlikte yürüttükleri ortak çalışmayla yavru köpeği düştüğü kuyudan başarılı bir operasyonla kurtardı. Ekipler daha sonra yavru köpeği veterinere götürerek tedavisini yaptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-04 22:15:43



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