Başkasının HES koduyla otobüs bileti almaya kalkıştılar



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da başkasına ait HES koduyla bilet almaya kalkışan Somalili anne ve kızıyla onlara yardım eden bir kişi görevli tarafından fark edildi. 3 kişi polis tarafından emniyete götürüldü.

Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne dün saat 19.00 sıralarında gelen Somalili annekızıyla onlara yardım eden bir kişi, bilet almak istedi. Görevlinin HES kodu sorması üzerine 3 kişi, kendilerine ait olduğunu söyledikleri HES kodlarını görevliye verdi. HES kodu sorgulaması üzerine, verilen kimlik bilgilerinin başkasına ait olduğunu tespit eden görevli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine terminale polis ekibi sevk edildi.

Polis, anne, kızı ve onlara yardım eden kişiyi alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-05 11:16:25



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