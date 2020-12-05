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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

İHA

Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyü, vaka artışının kontrol altına alınamamasından dolayı karantinaya alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bucak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 25 pozitif vaka ve 29 temaslı kişi olmasından dolayı ikinci bir emre kadar karantinaya alınan köye giriş çıkışlar kapatıldı.
Kuşbaba köyü, Bucak Kaymakamlığı ve Jandarma koordinesinde kapatıldı. Bucak Belediyesi iş makinelerinin yardımı ile giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

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