Bucak'ta 1 belde ve 10 köy karantinaya alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında 10 köy ve 1 belde karantinaya alındı.

Bucak'ta Covid19 vaka sayılarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bu geceden itibaren Kızılkaya beldesi, Kuşbaba köyü, Çamlık köyü, Karapınar köyü, Ürkütlü köyü, İncirdere köyü, Karaseki köyü, Kargı köyü, Çobanpınar köyü, Seydiköy köyü, Susuz köyünün ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Karantinaya alınan belde ve 10 köye girişçıkışlar, iş makinaları ile toprak konularak ve jandarma tarafından barikatlar konularak kapatıldı.

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