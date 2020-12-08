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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamirci Sema usta, paspas sapı silah sayılınca ceza aldı

DHA

Tamirci Sema usta, paspas sapı silah sayılınca ceza aldı


Mesut MADAN/ BURDUR (DHA)BURDUR'da camilerin ses sistemlerini tamir eden tek kadın usta olan Sema Kozak (47), geçen yıl çıkan tartışmada kendisine yumruk atıp, dişini kıran kişiye paspas sapıyla vurduğu için açılan kamu davasında, `paspas sapı´ silah sayılarak, 'kasten basit yaralama' suçundan 84 gün karşılığı 1680 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ceza 5 yıl süreyle ertelenirken, Kozak, "Can havliyle, kendimi koruma amaçlı paspas sapı ile şahsın bacaklarına vurdum. Paspas sapı mahkemece silah sayıldığı için ceza aldım. Maddi, manevi kayıplarım oldu. Gittiğim işlerde 'acaba birisi bana bir şey yapar mı, benzer bir olay yaşar mıyım?' korkusu oluştu" dedi.
Burdur merkezde camilerin ses sitemi, merkezi sistem ve iç düzen ses sitemlerinin tamir ve bakımını yapan Sema Kozak, geçen yıl haziran ayında gittiği merkez Karaçal köyündeki caminin merkezi ezan sistemindeki arızayı tamir etmek için minarede çalışırken, tanımadığı K.A. isimli bir erkeğin hakaretine maruz kaldı. K.A., minareden inen Sema Kozak'ın suratına yumruk atarak, bir dişini kırdı. Kozak da bu arada kendini savunmak için yerden bulduğu paspas sapıyla K.A.'ya vurdu. Olay üzerine açılan kamu davası geçen günlerde sonuçlandı. Burdur 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sema Kozak, 'kasten basit yaralama' suçundan 84 gün karşılığı 1680 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sema Kozak'ın K.A.'dan şikayetçi olduğu dava ise önümüzdeki ay görülecek.
'ATTIĞI YUMRUK İLE MERMER ZEMİNE KAPAKLANDIM'
Yaşanan olayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Sema Kozak, "Karaçal köyünde çalışırken daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bir şahıs bana sözlü olarak sataştı, ağır hakaretlerde bulundu. Karşılıklı münakaşalarım çok oldu ama bu çok farklı bir olaydı. İşimi bitirip, minareden aşağıya indikten sonra şahıs gelerek, yine ağza alınmayacak ağır hakaretlerle bana sataştı. Ben de 'ne diyorsun' diyerek karşılık verdim. Hayatımda hiç başıma gelmeyen bir iş oldu ve şahıs beni minare ile cami arasında sıkıştırdı ve darbedildim. Şahsın attığı yumruk ile mermer zemine kapaklandım. Bir dişim kırıldı, iki dişim zarar gördü. Can havliyle kendimi koruma amaçlı yanımda bulunan paspas sapı ile şahsın bacaklarına vurdum" dedi.
'SUÇSUZKEN SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM'
Bir kadınla bir erkeğin gücünün aynı olmayacağını vurgulayan Sema Koza, "Bir kadınla bir erkeğin gücü ölçülebilir mi, asla. Benim vurduğum ona sinek ısırığı gibi gelmiştir. Paspas sapı mahkemece silah sayıldığı için ceza aldım. 5 yıl süreyle başka hiçbir suça karışmamam kaydıyla ceza ertelendi. Suçsuzken suçlu duruma düştüm. Benim şahıstan şikayetçi olduğum dava 26 Ocak'ta görülecek. Benim zararım nasıl karşılanacak? 'Adalete güveniyoruz' diyoruz, ama bilemiyorum. 'Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız' denilip, mağdur olmak çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Hayattan soğutuyor, psikolojik bunalıma giriyorsunuz. Maddi, manevi kayıplarım oldu. Dişimin birisi kırık, ikisi zarar gördü. Dişlerimi halen yaptıramadım. Doğru düzgün bir şey yiyemiyorum. Beslenemiyorum. Gittiğim işlerde 'Acaba birisi bana bir şey yapar mı, benzer bir olay yaşar mıyım?' korkusu oluştu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-12-08 08:19:09

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