Burdur'da sis etkili oldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehirler arası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kentte güzel manzaralar ortaya çıktı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle özellikle BurdurIsparta ve BurdurAntalya kara yollarında görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde görülen sis, kent merkezinde ise pek etkili olmadı. Sisle birlikte kentte güzel manzaralar da ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-12-09 11:02:51
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.