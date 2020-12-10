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Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek

DHA

Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde yol kenarında arka bacaklarından yaralı olarak bulunan köpek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi edildikten sonra sahiplendirilecek.
Bucak'a bağlı Karapınar köyünde yol kenarında arka bacaklarından yaralı halde bulunan köpek, çevre halkı tarafından korumaya alındı. Bir müddet bakımıyla yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanan köpeğin durumu ağırlaştı. Burdur Hayvan Dostları Derneği yetkilileri durumunu öğrendikleri köpeğe yardım için harekete geçti. İlçedeki hayvanseverler tarafından MAKÜ Veteriner Hastanesi'ne getirilen köpek tedaviye alındı. Hayvana uygulanacak tedavinin röntgeninin çekilmesinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, "Maalesef Bucak'tan böyle felçli hayvanlar daha önce de gelmişti. Bu duruma çok üzülüyoruz. Allah'ın verdiği canı kimse alamaz. Kimsenin buna hakkı yok. Gece bu köpeğin durumunu sosyal medyadan gördüm. Bucak'taki hayvansever dostlarımızla irtibata geçtim ve MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne göndermelerini istedim. Yaralanmasının üzerinden uzun zaman geçmiş. Tedavisi yapılamaz felç kalırsa bu durumdayken sahiplenen güzel insanlar var. Sosyal medyadan ilan açarak takip şartıyla yuva arayacağız" dedi.
'ARAÇ ÇARPMIŞ, DURUMU KÖTÜLEŞTİ'
Köpeği bulan Veysel ve Tülay İpek çifti ise, "Karapınar köyünde bulundu. Birkaç ay önce buna araba çarpmış. Oradaki vatandaşlar ve biz bakımını yapıyorduk. Orada sığınak gibi bir yer var. Son bir haftadır durumu kötüleşti. Sosyal medyadan paylaşınca insanların ilgi odağı oldu ve insanlar yardıma koştu. Bucak Belediyesi'nden bir görevli arkadaşla birlikte buraya getirdik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-12-10 10:27:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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