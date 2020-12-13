Koronavirüsü atlatan Başkan Ercengiz: Küçümsendiği gibi bir hastalık değil



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Ben de Covid-19 salgınından nasibini almış bir yurttaş olarak şunu söylemek isterim; küçümsendiği gibi basit bir hastalık değil" dedi. Koronavirüs salgınından belediye personelinin de etkilendiğini belirten Başkan Ercengiz, 2 personelin hayatını kaybettiğini söyledi.

Annesi ve eşinin Covid-19 testlerinin 4 Kasım'da pozitif çıkmasının ardından temaslı olarak kendisini izole eden Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'in de 6 Kasım'da yapılan testi pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan Başkan Ercengiz'in tedavisi, daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'nde devam etti. Bir süre sonra oksijen satürasyonunun (kan oksijen doygunluğu) düşmesi üzerine 15 Kasım'da Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ercengiz, buradaki tedavisinin tamamlanmasından sonra 20 Kasım'da taburcu edildi ve evinde istirahate çekildi.

'ZARARLARINI İLK BAŞTA ÇOK ALGILAYAMADIK'

Yaşadığı süreç hakkında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan Başkan Ercengiz, "Ülkemizde 11 Mart'tan itibaren görülmeye başlanan vakayla birlikte Covid-19'la tanıştık. İlk başta önemsemedik, halk olarak küçümsedik, hastalığın öldürücü boyutunu ya da toplumsal yan etkilerini, zararlarını ilk başta çok algılayamadık. Geldiğimiz noktada süreç tamamen toplumsal bir salgına dönüştü. Bu konuda yetkililerin çabası, gayreti özellikle sağlık emekçilerinin gayretinin, çabasının boşa gitmemesi için halkımızın bilinçli olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

'BASİTE ALINACAK BİR HASTALIK DEĞİL'

Hastalığın tedavisiyle ilgili yapılabilen aşılardaki gelişmeler dışında çok fazla bir şey olmadığını aktaran Başkan Ercengiz, vatandaşın alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı. Ercengiz, "Ben de Covid-19 salgınından nasibini almış bir yurttaş olarak şunu söylemek isterim; küçümsendiği gibi basit bir hastalık değil. Kimimiz ayakta atlattı, kimimiz çok ağır travmalarla ve sonucunda belki sekelleriyle birlikte yani hastalığa bağlı vücutta olumsuz eksilerle bu hastalıktan kurtuluyor, kimisi de maalesef hayatını kaybediyor ama Covid-19 basite alınacak bir hastalık değil" diye konuştu.

'TABLO AĞIRA YAKIN SEYREDENLERDEN BİRİ OLDUM'

Hastalığın başında kendisinin de sadece belirtilerle atlatacağını düşündüğünü aktaran Başkan Ercengiz, şöyle devam etti:

"Fakat semptomların üzerine birtakım olumsuz tablolar eklenince maalesef evimde tedavi yerine hastanede tedaviyle geçen bir süreci yaşadım. Bu hastalığın kesinlikle kime, nasıl, ne kadar etki edeceği belli değil. Ben sigara kullanmıyorum. Vücut kitle indeksim anormal değil, obez değilim, beslenmeme dikkat eden bir insanım, spor geçmişim var ve kronik bir hastalığım olmamasına rağmen tabloyu ağıra yakın seyredenlerden birisi oldum. Vatandaşların aşılama başlayıncaya kadar kamu görevlilerinin, Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanı'mızın ve bakanlık yetkililerinin, tüm bu konuda kendini yetkili hisseden kim varsa sözlerini ciddiye almasında fayda var."

'BELEDİYE PERSONELİNDEN 2 KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK'

Koronavirüs salgınından belediye personelinin de etkilendiğini söyleyen Başkan Ercengiz, "Belediye personelinden bu güne kadar Covid-19'a bağlı olarak 2 kardeşimizi kaybettik. Onun dışında arkadaşlarımızın kimisi ayakta atlattı, kimisi de medikal destekle görevlerinin başına geri dönebildi. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü önce onlar sağlıklı olursa Burdur halkına hizmet ederek sağlıklı ortamları yaratabilir. Gerekli uyarıları yapıyoruz. İnşallah aşılama başlayıncaya kadar da en az kayıpla bu süreci götürmek istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-13 09:20:50



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