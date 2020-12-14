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Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada

DHA

Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da girdiği kafeteryada 2 gün mahsur kalan kedi, polisin kafeterya sahibine ulaşmasıyla kurtarıldı. Bir polis memuru, kafeterya sahibini beklerken, aç ve susuz kediye, kapı altından su içirmeye çalıştı.
Gazi Caddesi üzerinde bulunan kafeteryada bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafeterya sahibini iş yerini açması için çağırdı.  Bu sırada bir polis memuru, 2 gün boyunca aç ve susuz kalan kediye, pet şişedeki suyu,  kapının altından içirmeye çalıştı. Kafeterya sahibinin gelmesiyle kedi kurtarıldı.
Polis memurunun eliyle su içirdiği kedi daha sonra uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-12-14 10:46:00

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