`Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir´ (2)



VALİLİK: ALANINDA UZMAN HOCALAR İNCELEME YAPACAK

Burdur Gölü'nde yer bilimcilerini heyecanlandıran, sahile yakın bölgede yaklaşık 10 gündür devam eden gaz çıkışıyla ilgili Burdur Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında 'Burdur Gölü'nde Gaz Çıkışı Olası Bir Depremin Habercisi Olabilir?' başlığı ile geniş şekilde yer verilen haber ve görüntülerle ilgili olarak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden alanında uzman hocalar tarafından 15 Aralık 2020 Salı günü Burdur Gölü´nde yerinde inceleme yapılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-14 15:45:20



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