`Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir´ (2)

VALİLİK: ALANINDA UZMAN HOCALAR İNCELEME YAPACAK
Burdur Gölü'nde yer bilimcilerini heyecanlandıran, sahile yakın bölgede yaklaşık 10 gündür devam eden gaz çıkışıyla ilgili Burdur Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında 'Burdur Gölü'nde Gaz Çıkışı Olası Bir Depremin Habercisi Olabilir?' başlığı ile geniş şekilde yer verilen haber ve görüntülerle ilgili olarak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden alanında uzman hocalar tarafından 15 Aralık 2020 Salı günü Burdur Gölü´nde yerinde inceleme yapılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-12-14 15:45:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.