Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışları incelendi: “Yer altı suyu boşalımı olabilir” Uzmanlardan açıklama: “İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışları incelendi: “Yer altı suyu boşalımı olabilir” Uzmanlardan açıklama: “İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor”

İHA

Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışları incelendi: “Yer altı suyu boşalımı olabilir” Uzmanlardan açıklama: “İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor”

Burdur Gölü’nde oluşan gaz çıkışları ve gaz çıkışlarının deprem habercisi olabileceği yönünde iddialar üzerine uzmanlar Burdur Gölü’ne gelerek yerinde inceleme yaptı.
Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın daveti üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı İskender Gülle, Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener, Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Olcay Çakmak, inceleme yapmak üzere Burdur Gölü’ne geldi. Havadan görüntü ile ısı, göl içerisinden tuz ve göl kenarından radyoaktif madde ölçümü yapan uzmanlar, göl içerisinden çıkan kabarcıkların gazla karışık su olduğunu belirledi.
Yıllardır Burdur Gölü’nde bu kabarcıkların meydana geldiğini söyleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı İskender Gülle, “Bugün göl içerisinden çıkmakta olan gaz kabarcıklarının ne olduğunu anlamak için buradayız. Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi’nden, Uzaktan Algılama Merkezi’nden ve Jeoloji Bölümünden hocalarımız geldiler. Mevcut imkanları ölçüsünde bir takım ölçümlerle görüntüler aldılar. Durumun, suyun tuzluluğu ve sıcaklığını ölçtük. Durumu değerlendireceğiz. Daha sonra gerekli açıklamalarda bulunacağız. İlk belirlemelerimize göre gazla karışık su çıkıyor. Ve bu tür kaynaklardan göl kenarlarında bir sürü mevcut yani. Sadece bu kaynak değil yıllardır gözlemlediğimiz bir olaydır. Gaz örneği almadık sadece durumu değerlendiriyoruz.” dedi.

Yer altı suyu çıkışı olabilir
Burdur Gölü’ne gelerek yerinde inceleme yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener ise göl içerisinde çıkan kabarcıkların yer altı suyu boşalımı olabileceğini ifade etti. Şener, “Büyük bir anomali yok. Hocamızın ölçümleri neticesinde 0.1, 0.2 santigrat derecelik bir fark var. Çok büyük bir fark olmamakla birlikte su çıkışını gösteriyor bize. Yer altı suyu boşalımını gösteriyor. Tabi bunu net söyleyebilmek için su numunesinin analizinin yapılıp göl suyuyla ilişkilendirmek lazım. Göl suyuyla farkına bakıp ortak kesin bir yer altı suyu çıkışı vardır denebilir.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan Burdur gölündeki gaz açıklaması “Burdur’da 2067’ye kadar 6 buçuk ve üzeri bir deprem söz konusu değil”
YEREL HABERLER Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan Burdur gölündeki gaz ...
Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Başkan Ercengiz’ den hediye tabletleri teslim aldı
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere ...
70 yıldır terzilik yapıyor
YEREL HABERLER 70 yıldır terzilik yapıyor
`Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir´ (2)
YEREL HABERLER `Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin ...
Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor
Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı Oluşturuldu
YEREL HABERLER Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı ...
Bucak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan sokak hayvanları için her noktaya mama bırakıldı
YEREL HABERLER Bucak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan ...
Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra ...
40 gün sonra Belediye'de çiçeklerle karşılandı, "Tedbirlere uyulmazsa canlar yanmaya devam eder" dedi Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, görevine başladı
YEREL HABERLER 40 gün sonra Belediye'de çiçeklerle karşılandı, ...
Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
YEREL HABERLER Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası ...
`Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir´
YEREL HABERLER `Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin ...
Koronavirüsü atlatan Başkan Ercengiz: Küçümsendiği gibi bir hastalık değil
YEREL HABERLER Koronavirüsü atlatan Başkan Ercengiz: Küçümsendiği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X