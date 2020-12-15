Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışları incelendi: “Yer altı suyu boşalımı olabilir” Uzmanlardan açıklama: “İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor”

Burdur Gölü’nde oluşan gaz çıkışları ve gaz çıkışlarının deprem habercisi olabileceği yönünde iddialar üzerine uzmanlar Burdur Gölü’ne gelerek yerinde inceleme yaptı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın daveti üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı İskender Gülle, Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener, Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Olcay Çakmak, inceleme yapmak üzere Burdur Gölü’ne geldi. Havadan görüntü ile ısı, göl içerisinden tuz ve göl kenarından radyoaktif madde ölçümü yapan uzmanlar, göl içerisinden çıkan kabarcıkların gazla karışık su olduğunu belirledi.

Yıllardır Burdur Gölü’nde bu kabarcıkların meydana geldiğini söyleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı İskender Gülle, “Bugün göl içerisinden çıkmakta olan gaz kabarcıklarının ne olduğunu anlamak için buradayız. Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi’nden, Uzaktan Algılama Merkezi’nden ve Jeoloji Bölümünden hocalarımız geldiler. Mevcut imkanları ölçüsünde bir takım ölçümlerle görüntüler aldılar. Durumun, suyun tuzluluğu ve sıcaklığını ölçtük. Durumu değerlendireceğiz. Daha sonra gerekli açıklamalarda bulunacağız. İlk belirlemelerimize göre gazla karışık su çıkıyor. Ve bu tür kaynaklardan göl kenarlarında bir sürü mevcut yani. Sadece bu kaynak değil yıllardır gözlemlediğimiz bir olaydır. Gaz örneği almadık sadece durumu değerlendiriyoruz.” dedi.



Yer altı suyu çıkışı olabilir

Burdur Gölü’ne gelerek yerinde inceleme yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener ise göl içerisinde çıkan kabarcıkların yer altı suyu boşalımı olabileceğini ifade etti. Şener, “Büyük bir anomali yok. Hocamızın ölçümleri neticesinde 0.1, 0.2 santigrat derecelik bir fark var. Çok büyük bir fark olmamakla birlikte su çıkışını gösteriyor bize. Yer altı suyu boşalımını gösteriyor. Tabi bunu net söyleyebilmek için su numunesinin analizinin yapılıp göl suyuyla ilişkilendirmek lazım. Göl suyuyla farkına bakıp ortak kesin bir yer altı suyu çıkışı vardır denebilir.” diye konuştu.

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