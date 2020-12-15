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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde inceleme

DHA

10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde inceleme


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Gölü'nde 10 gündür yaşanan gaz ve su çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi bulunan Burdur Gölü'nde, yaşanan gaz çıkışıyla ilgili Burdur Valisi Ali Arslantaş´ın çağrısıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğretim görevlileri tarafından bilim heyeti oluşturuldu. Son 10 gündür gölün sahile yakın kısımlarında yaşanan gaz çıkışının nedenlerini MAKÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İskender Gülle, SDÜ deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, SDÜ Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Olcay Çakmak ile SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim görevlisi Erhan Şener araştıracak.  
`GERÇEK NEDEN İNCELENİYOR´
Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Burdur Gölü'nün tektonik çökelmelere suyun dolması sonucu oluştuğunu belirterek, Halk Plajı sahiline yakın bölgede görülen gaz çıkışıyla ilgili şunları söyledi: "Fay hattının bulunduğu batı kısmında ani derinleşme söz konusu. Bazı bölgelerde gölün derinliği 100 metreye kadar inebiliyor. Şahsi görüşüm; Burdur 1. derece deprem bölgesi. Stres boşalması olabilir. Gerçek nedeni incelemeden sonra anlaşılacak".
'GAZLA KARIŞIK SU ÇIKIYOR'
İnceleme ekibinde yer alan Prof. Dr. İskender Gülle, göl suyunun elektriksel iletkenlik değerinin ölçülerek termal kameralı drone ve gama spektrometre cihazıyla değişiklikleri saptamaya çalıştıklarını hatırlattı. Gülle, "Süleyman Demirel Üniversitesi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi´nden gelen hocalarımızla birlikte ölçümlerimizi yaptık. İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor. Bunu göl kenarında yıllardır gözlemliyorduk" dedi. Bir diğer öğretim görevlisi Erhan Şener ise "Yer altı suyu boşalımı olduğunu tahmin ediyoruz. Net bir şey söyleyebilmek için su numunesinin analizini yapıp göl suyu ile ilişkilendirmek lazım " diyor. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-12-15 14:57:59

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