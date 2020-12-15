Burdur’da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası uygulandı

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet kemeri denetimi ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik uygulama yaptı.
İl Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde 193 araç ve 65 traktörün kontrol edildiği denetimde emniyet kemeri takmayan 1 araç sürücüsü hakkında 132 TL, diğer ceza maddelerinden 7 araç sürücüsü hakkında 3 bin 32 TL olmak üzere toplamda 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca 2 araç ve 5 traktör de trafikten men edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.