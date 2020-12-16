Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Gölü'nün su seviyesi son 50 yılda 17 metre düştü Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik: "Yanlış yönetilen, öngörülemeyen projeler sebebiyle gölün hacmi yüzde 40'a düştü" "Üzülerek ve korkarak ifade ediyorum ki böyle giderse Göller Bölgesi eski bir isim olarak anılacak. Çocuklarımız, torunlarımız bunu sadece ismen bilecek" "50 yılda yapılan çalışmaları izlediğimizde Burdur Gölü’nün daha da küçüleceğini söyleyebiliriz"

İHA

Burdur Gölü'nün su seviyesi son 50 yılda 17 metre düştü Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik: "Yanlış yönetilen, öngörülemeyen projeler sebebiyle gölün hacmi yüzde 40'a düştü" "Üzülerek ve korkarak ifade ediyorum ki böyle giderse Göller Bölgesi eski bir isim olarak anılacak. Çocuklarımız, torunlarımız bunu sadece ismen bilecek" "50 yılda yapılan çalışmaları izlediğimizde Burdur Gölü’nün daha da küçüleceğini söyleyebiliriz"

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, büyüklüğü açısından Türkiye’de 7. sırada olan Burdur Gölü'nde su seviyesinin son 50 yılda 17 metre düştüğünü belirterek, bu düşüşün gölün yüzde 40'a varan hacmini ve su potansiyelini kaybetmesine neden olduğunu söyledi. Bilimsel çalışmalara göre gölün daha da küçüleceğini öngören Çeltik, "Üzülerek ve korkarak ifade ediyorum ki, böyle giderse Göller Bölgesi eski bir isim olarak anılacak. Çocuklarımız, torunlarımız bunu sadece ismen bilecek. Bu ekosistemi çocuklarımız korkarım ki göremeyecek" dedi.
Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü ile ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, 50 yıllık çalışma ve gözlem sonuçlarına dayanarak gölün su seviyesinde 17 metrelik bir düşüş yaşandığını söyledi. 17 metrelik düşüşün gölün yüzde 40'a varan hacmini ve su potansiyelini kaybetmesine neden olduğunu kaydeden Çeltik, "Düşme nedenlerinden bir tanesi yağış rejiminin bozulması ve iklim değişikliği. Asıl olan nedeni ise gölü besleyen yolların önüne göletler ve barajlar yapılması. Yanlış yönetilen, öngörülemeyen projeler sebebiyle gölün hacmi yüzde 40'a düştü. Tabii ki de göz ardı edemediğimiz sondajlar da var. Bugün Burdur Gölü civarında onlarca kaçak sondaj var. Bu sondajlardan ne kadar su tüketildiğini bilmiyoruz" dedi.

"Korkarım ki ’Göller Bölgesi’ eski bir isim olarak anılacak"
Çeltik, kaçak ve bilinçsizce açılan kuyuların, vahşi sulamanın, barajlar ve göletlerin Burdur Gölü’ne ciddi şekilde zarar verdiğine dikkat çekti. Yapılan bilimsel çalışmalara dayanarak Burdur Gölü hakkında öngörüde bulunan Çeltik, şu ifadeleri kullandı:
"50 yılda yapılan çalışmaları izlediğimizde Burdur Gölü’nün daha da küçüleceğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili rakam vermek çok kolay değil. Sondajlarla vatandaşın ne kadar su tükettiğini bilmiyoruz. Yağış rejimi ile ilgili öngörüler var ama net bir rakam yok. Geçmişteki 50 yılı değerlendirdiğimizde sudaki yüzde 40 düşüşün önümüzdeki yıllarda da hızla devam edeceğini söyleyebiliriz. Üzülerek ve korkarak ifade ediyorum ki, böyle giderse Göller Bölgesi eski bir isim olarak anılacak. Çocuklarımız, torunlarımız bunu sadece ismen bilecek. Bu ekosistemi çocuklarımız korkarım ki göremeyecek."

"Bölgede tarım ve hayvancılık konusunda yeni politika geliştirilmeli"
Burdur Gölü’nün korunması için kaçak sondajların önüne geçilmesi gerektiğini dile getiren Çeltik, tarım ve hayvancılık konusunda da yeni politikaları hayata geçirmenin önem arz ettiğini vurguladı. Çeltik, "Sonuç olarak yer altı suyunun yüzde 70’i tarımda kullanılıyor. İnsanlar kaçak sondajlar yapıyor. Bu bölgede tarım ve hayvancılık konusunda yeni politika geliştirilmeli. Ekosistem ve canlıları kurtarmalıyız" diye konuştu.
Burdur Gölü, Türkiye’nin en büyük 7. ve tuzlu en büyük 3. gölü olarak biliniyor. En derin bölgesi 61 metre olan Burdur Gölü'nün tuzlu olması sebebiyle kışları donmaması, canlı yaşamı açısından oldukça önem taşıyor. Buzlanma ve donma yapmayan göle özellikle göçmen kuşlar kışları geçirebilmek için göç ediyor. Burdur Gölü, aynı zamanda jeolojik süreçler boyunca oluşturduğu çökellerle Burdur’a da ev sahipliği yapıyor. Bölgede inşa edilen her yapının, milyonlarca yıl önce Burdur Gölü tarafından oluşturulan çökeller üzerine temellendirildiği biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Burdur’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Burdur’da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Burdur’da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para ...
Burdur’da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Burdur’da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç ...
Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı Polislere gazeteciyi gösterip 'Şunu bir kere dövebilir miyim’ diye sordu Önce kavga etti, sonra çekim yapan basın mensubunu tehdit etti
YEREL HABERLER Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar ...
Burdur’da kumar operasyonu
YEREL HABERLER Burdur’da kumar operasyonu
10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde inceleme
YEREL HABERLER 10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde inceleme
Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışları incelendi: “Yer altı suyu boşalımı olabilir” Uzmanlardan açıklama: “İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor”
YEREL HABERLER Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışları incelendi: “Yer altı ...
Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan Burdur gölündeki gaz açıklaması “Burdur’da 2067’ye kadar 6 buçuk ve üzeri bir deprem söz konusu değil”
YEREL HABERLER Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan Burdur gölündeki gaz ...
Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Başkan Ercengiz’ den hediye tabletleri teslim aldı
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere ...
70 yıldır terzilik yapıyor
YEREL HABERLER 70 yıldır terzilik yapıyor
`Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir´ (2)
YEREL HABERLER `Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin ...
Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor
Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı Oluşturuldu
YEREL HABERLER Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı ...
Bucak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan sokak hayvanları için her noktaya mama bırakıldı
YEREL HABERLER Bucak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan ...
Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra ...
40 gün sonra Belediye'de çiçeklerle karşılandı, "Tedbirlere uyulmazsa canlar yanmaya devam eder" dedi Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, görevine başladı
YEREL HABERLER 40 gün sonra Belediye'de çiçeklerle karşılandı, ...
Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
YEREL HABERLER Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası ...
`Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir´
YEREL HABERLER `Burdur Gölü´ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X