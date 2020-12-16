Burdur'da sokak köpeklerinin öldürüldüğü iddiası



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Hayvan Dostları Derneği, yapılan yazılı açıklamayla belediye tarafından toplatılan sokak hayvanlarının öldürüldüğünü iddia etti. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, barınağa alınan hayvanların kısırlaştırılıp, aşıları yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacaklarını açıkladı.

Burdur Hayvan Dostları Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur Belediyesi'nce toplatılan sokak köpeklerinin öldürüldüğünü iddia etti. Açıklamada, "Hayvanseverler iğneli zehir katliamlarının, hayvan barınağındaki kuyulara diri diri gömülen sokak köpeklerinin dehşetini atlatamamışken bu kez de Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say'ın icraatıyla sarsılmıştır. Ali Say, küpeli sokak köpeklerini yaşam alanları olan sokaklardan, kanun hilafı (aykırı/karşıt) toplatmıştır ve bu hayvanların akıbetleri halen bilinmemektedir. Burdur Belediyesi bu konudaki ısrarlı soruları geçiştirmekte, mantıklı, tutarlı ve sağlıklı bir cevap vermemektedir. Bu durum sokak köpeklerimiz ile ilgili gerçeğin yine rahatsız edici olduğunun ikrarı niteliğindedir" denildi.

'KISIRLAŞTIRMALARININ YAPILMASININ ARDINDAN SALINACAKLAR'

Konuyla ilgili iddialara Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz de yazılı açıklamayla yanıt verdi. Eleştirilerin asılsız olduğunu belirten Başkan Ercengiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Burdur Belediyesi'nin sokak köpeklerini katlettiği yönünden bir dedikodu ile karşılaştık. Bunun doğruluğunu ya da bunun doğru olup olmadığını araştırmak üzere hayvan barınağımızı ziyaret ederek buradaki yetkili arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldım. Perşembe gün toparlanan hayvanlar burada karantinada kısırlaştırılması gerekenler kısırlaştırılıp gerekli aşıları yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakılacaklardır. Hatta bu arada bu hayvanları sahiplenmek isteyen esnaf arkadaşlarımız bizlere ulaştı. Onlara da hayvanlarımızın tedavileri bittikten sonra sahiplendirmelerini yapacağız. Burdur Belediyesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen köpek hakkında bilgi aldım. O köpek 19 Ekim 2020 tarihinde Burdur Belediyesi tarafından yakalanarak MAKÜ Veterinerlik Fakültemize ulaştırılıp kısırlaştırılması sağlanmış ve rehabilitasyonu tedavisi bittikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılmıştır."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-16 15:52:22



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