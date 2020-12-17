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'Salda Gölü, kuraklık nedeniyle 10 yılda 30 metre çekildi'

DHA

'Salda Gölü, kuraklık nedeniyle 10 yılda 30 metre çekildi'


Mesut MADANYavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde kuraklıkla birlikte su seviyesi düştü. Bunun sonucunda halk plajı ve Beyaz Adalar bölgelerinde küçük adacıklar ortaya çıktı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel gölde çekilmenin 10 yıllık bir süre içinde 2030 metre seviyesinde olduğunu söyledi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunun açıklamasının ardından göle ilgi daha da arttı. Bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla son birkaç yıldır Türkiye'nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü'nde, son yıllarda yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle suyunda çekilme meydana geldi. Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve halk plajı bölümünde suların çekilmesinden sonra küçük adacıklar ortaya çıktı.
'TURKUAZ MAVİSİYLE GÜZEL BİR GÖLDÜR'
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü'nde yağışların azlığı nedeniyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi çekilme meydana geldiğini söyledi. Mümtaz Şenel, "Burası çok derin bir göl olduğu için dışarıdan gelen insanlar suyunda çekilme yok gibi görüyorlar. Salda Gölü, 1959 yılında ilkokul yıllarımdan bildiğim kabaran turkuaz mavisiyle güzel bir göldür. Ama son yıllarda sondajların yapılması ve çevresine yapılan göletler nedeniyle besleyen kaynak azaldı. Sadece Sultanpınarı'ndan akan sudan; bir de kar ve yağmur suyu ile besleniyor" dedi.
'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Kuraklık devam ederse her yerde olduğu gibi Salda Gölü'nde de bu çekilmenin devam edeceğini vurgulayan Mümtaz Şenel, şunları söyledi:
"Salda Gölü'nün çekilmesinden çok temiz tutulmaması ile ilgili korkularım var. Bunu valiliğimizin, kaymakamlığımızın, belediyemizin aldığı önlemlerle güzel bir yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde valiliğimizin Salda Gölü'nü koruma ile ilgili önlemleri var. O önlemleri hep beraber uygularız ve Mars'a benzeyen yönüyle dünyadaki bu değerli, nadide göl tüm Türkiye'nin incisi olarak kalır. Bize düşen görev de burayı en iyi şekilde korumak. Biz de elimizden geleni yapacağız, bu konuda kararlıyız."
'2030 METRE CİVARINDA BİR ÇEKİLME VAR'
Salda Gölü'nde önceki yıllarda da kurak giden mevsimlerde az da olsa çekilme olduğunu belirten Mümtaz Şenel, "Ama son yıllarda kuraklığın artmasıyla bu çekilme devam ediyor. Söylediğim gibi çok derin bir göl olduğu için başka yerlerdeki sığ göllerde olduğu gibi çekilme çok belli olmuyor, buna ancak gölün eski zamanlarını bilenler farkına varabilir. Gölde 2030 metre civarında bir çekilme var. Ben bunu değerlendirirken 10 yıl içindeki süreden bahsediyorum. 1959 yılından bu yana Yeşilova ve Salda Gölü'nden hiç bağlantımı koparmadım. Şimdiki tabiat parkının olduğu orman plajı dediğimiz yerde yılda 2 ay kamp kurduğum olurdu. Öğretmen olduğum için yaz tatillerinde çocuklarımla birlikte orada kamp kurardık" diye konuştu.
'BU BÖLGEDE TURİZME YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMALI'
Ağustos ayında Vali Ali Arslantaş başkanlığında yapılan toplantıda bu bölgede mısır ekiminin sınırlı yapılmasının dile getirildiğini anlatan Mümtaz Şenel, "Bize düşen bu bölgede turizme yönelik çalışmalar yapılmalı. Hayvancılığı başka bölgelere yönlendirirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Son yıllarda Yeşilova, Doğanbaba, Kayadibi, Salda gibi bölgeler tam yeterli olmasa da turizm kaynağından beslenmeye başladı. Bize düşen görev buraya gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak ve bu bölgede yatak kapasitesini artırıp, bunu yaparken de gölün hemen kıyısında değil yamaçlara yapmak. Bunu yaparsak hem gölü kirletmemiş hem de turizmden yeteri kadar faydalanmış oluruz. Bu görevi de belediye olarak devletimizin kurumları olarak birlikte yapacağız" dedi.
Ciddi yağışlar olursa gölün besleneceğini de belirten Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, göl çevresinde vahşi sulamadan vazgeçilmesi konusunda halkı uyarma ve bilinçlendirme yapılması ve sondajların sınırlandırılması gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Yeşilova Mesut MADANYavuzkan AKDOĞAN
2020-12-17 11:17:13

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