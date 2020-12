Burdur’da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Burdur Gölhisar’da kaçak içki yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine H.E ve A.E. isimli şahısların evinde bandrolsüz içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen operasyonda Yeşildere köyünde H.E ve A.E. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 16 litre kaçak rakı, 10 adet doluma hazır boş alkol şişesi, 1 adet enjektör, 1 adet 15 cc anason yağı şişesi ve 1 adet huni ele geçirildi.

Gölhisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.E ve A.E. isimli şüpheliler, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

