Burdur girişindeki tabelalar değişti



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesi kapsamında kent girişindeki tabelalarda nüfus ve rakım bilgileri çıkarılarak, sadece 'Burdur' yazısının yer aldığı tabelalar konuldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkarma kararının ardından Burdur'daki tabela da değiştirildi. Her yıl yenilenen nüfus bilgilerini tabelalar üzerinden değiştirerek yapılan masrafı engellemek için düzenlenen uygulama kapsamında BurdurAntalya ve BurdurAnkara karayollarının girişine sadece 'Burdur' yazısının yer aldığı tabelalar yerleştirildi.

Daha önce kent girişlerinde 'Burdur' yazısının yanı sıra 'Nüfus: 92700' ve 'Rakım: 950' yazılarının bulunduğu tabelalar yer alıyordu. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-19 15:24:04



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