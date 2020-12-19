Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye çalışmalara başladı.

BurdurBüğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-19 16:51:14



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