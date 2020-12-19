Burdur’da işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’da yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı.

BurdurBüğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 5 yangın aracı sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına anında müdahale ederken yangında can kaybı olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.