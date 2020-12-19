Burdur’da işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı

Burdur’da yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı.
BurdurBüğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 5 yangın aracı sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına anında müdahale ederken yangında can kaybı olmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.