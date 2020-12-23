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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza

İHA

Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ekipleri, 181920 Aralık 2020 tarihlerinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.
Burdur genelinde 496 aracın kontrol edildiği denetimde 2 araç sürücüsüne servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan, 31 araç sürücüsüne kamyon, çekici ve otobüslerde, takoğraf bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamaktan, 15 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 6 araç sürücüsüne ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılmasından, 2 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırını aşmaktan, 2 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen şekilde araç ışıklarını kullanmamaktan 3 araç sürücüsüne taşıma kapasitesinin üstünde yük ya da yolcu taşımaktan 15 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden ceza yazdı. 76 araç sürücüsüne İdari Para Cezası uygulanan denetimde 27 araç da trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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