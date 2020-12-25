Mama kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiyeciler kurtardı

Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde, mama kutusuna başı sıkışan sokak kedisini, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi kurtardı.
Bucak'a bağlı Yeni Mahalle'de, sokak kedisinin başının kutuya sıkıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye kurtarma ekipleri, başına kutu geçen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye kurtarma ekibi, sac kutuyu pense ve keskiyle keserek, kediye zarar vermeden çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2020-12-25 16:42:11
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