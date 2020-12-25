Mama kutusuna kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mama kutusuna kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İHA

Mama kutusuna kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Burdur'un Bucak ilçesinde mama kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yeni Mahalle’de sokak kedisinin başının kutuya sıkıştığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. 112 Çağrı merkezi vatandaşların ihbarını Bucak İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekiplerine aktardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin başına geçen kutudan dolayı hareket edemediğini görünce hemen müdahale etti. İtfaiye ekipleri kutuyu pense ve saç keski ile keserek kediye zarar vermeden çıkardı.
Başındaki mama kutusu çıkar çıkmaz kaçan sokak kedisinin çöpe atılan boş mama kutusundan beslenirken kafasının sıkıştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda bulduğu 15 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu 15 bin lirayı sahibine teslim etti
Mama kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Mama kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiyeciler ...
İnsuyu Mağarası'na 65 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER İnsuyu Mağarası'na 65 bin ziyaretçi
Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini ...
Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber
Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza
YEREL HABERLER Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza
Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 TL ceza
YEREL HABERLER Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 ...
Burdur’da vahşet, köpeği koyuna saldırttı, videoya çekip yayınladı Köpek sahibine 947 lira idari ceza uygulandı Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Turan: "Bir şey yapmadığımız sürece bu hayvanlar insanların elinde oyuncak olmaya devam edecek"
YEREL HABERLER Burdur’da vahşet, köpeği koyuna saldırttı, videoya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X