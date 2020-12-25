Mama kutusuna kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Burdur'un Bucak ilçesinde mama kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle’de sokak kedisinin başının kutuya sıkıştığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. 112 Çağrı merkezi vatandaşların ihbarını Bucak İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekiplerine aktardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin başına geçen kutudan dolayı hareket edemediğini görünce hemen müdahale etti. İtfaiye ekipleri kutuyu pense ve saç keski ile keserek kediye zarar vermeden çıkardı.

Başındaki mama kutusu çıkar çıkmaz kaçan sokak kedisinin çöpe atılan boş mama kutusundan beslenirken kafasının sıkıştığı öğrenildi.

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