İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi’ne otobüs hibe etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi’ne otobüs hibe etti

İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi’ne otobüs hibe etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan meclis kararı ile Burdur Belediyesi’ne bir adet otobüs hibe edildi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “ Çok kıymetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Tunç Soyer’e ve değerli meclis üyelerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Belediyelerin birbirlerine olan yardımlaşmasına çok güzel bir örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Burdur halkının hizmetinde kullanılmak üzere hibe ettiği otobüsü bugünden itibaren Burdur halkının hizmetine sokacağız. ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Apartmanın elektrik panosu yandı, vatandaşları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Apartmanın elektrik panosu yandı, vatandaşları ...
Mama kutusuna kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mama kutusuna kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Yolda bulduğu 15 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu 15 bin lirayı sahibine teslim etti
Mama kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Mama kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiyeciler ...
İnsuyu Mağarası'na 65 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER İnsuyu Mağarası'na 65 bin ziyaretçi
Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini ...
Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X