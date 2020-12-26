Burdur’da Türkülere konu olan değirmen restore ediliyor

Burdur Çayı üzerinde yer alan ve 'On ikidir şu Burdur'un Dermeni' türküsüne konu olan Ali Bey Değirmeni restore edilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Burdur’un türkülere konu olmuş 12 değirmeninden biri olan Ali Bey Değirmeni, Burdur Çayı suyunun azalmasından dolayı zamana yenik düşüp yıllarca atıl vaziyette bekledi. Kapısına kilit vurulan Ali Bey Değirmen’ini 12 dönüm arazisi ile satın alan Burdur Belediyesi, değirmeni restore etmek için çalışmalara başladı. Burdur Belediyesi girişimlerde bulunarak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile beraber ortak bir proje hazırladı. Tekrar gün yüzüne çıkmayı bekleyen Ali Bey Değirmeni, çevresinde bulunan arazi ile mesire alanı olarak Burdur’da yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlardan suyu daha tasarruflu kullanılmasını istedi. Devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ercengiz, “2020 Haziran ayında yer teslimi yaptığımız Ali Beyin Değirmenindeki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2021 yazına iyi bir mesire alanını tarihi bir yapıyla birleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bugün hem kontrolünü yapan arkadaşlarımız ve Başkan Yardımcımızla birlikte yerinde inceleme yaptık. Çalışmalar istediğimiz şekilde devam ediyor. Burdur’umuzun bu tarihi değerine, kültürüne sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.



Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli hazine; Su

Suyun daha tutumlu kullanması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ercengiz, “Son günlerde aslında bir taraftan da gündemimiz olan susuzluktan bahsederken bir zamanlar değirmenlerle un öğüten bir kentin şu anda sahibiyiz. Suyumuzu da iktisatlı kullanmak zorundayız. Maalesef son iki yıl içerisinde belki de son elli yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Bir su değirmenin başındayken de hatırlatmakta yarar gördüm. Burdur halkının suyu tasarruflu kullanması ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli hazinenin de su olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.