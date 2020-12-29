Burdur'da yoğun siste 4 kaza: 2'si ağır, 13 yaralı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sis etkili olurken meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

BurdurFethiye kara yolu Beyköy köyü yakınlarında, sabah saatlerinde sis etkili olurken iki TIR çarpışarak yolun dışına savruldu. Kazayı fark eden başka bir sürücüsü de araçlara çarpmamak için manevra yapınca kamyonuyla tarlaya savruldu. Aynı yerde iki otomobil de kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tarlaya uçtu.

Kazalarda 2'si ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur, Gölhisar, Tefenni ve Çavdır devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-29 12:01:44



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