Kibyra'da antik çağa ait 'muska' yazıt bulundu

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ndeki kazılarda geç antik çağa ait dua metni içeren yazıtın 'muska' olabileceği belirtildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığından devam eden Gölhisar ilçesinde bulunan 'Kibyra Antik Kenti' kazılarında küçük bir silindir bronz kılıf içerisinde gümüş yaprak üzerine kazıma tekniğiyle bir yazıt bulundu.

Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Kağıt inceliğindeki gümüş plaka üzerindeki yazılar bilim heyeti epigrafi üyelerimizden Prof. Dr. Murat Arslan ve araştırma görevlisi Aykan Akçay ile araştırma görevlisi Betül Gürel tarafından RTI (Reflectance Transformation Imaging) ve ileri fotogrametri yöntemleri kullanılarak incelenerek okuması yapıldı. Plakanın ilk incelemeleri sonucunda geç antikçağa ait dua metni içeren bir 'muska' olabileceği öngörüldü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-29 16:13:29



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