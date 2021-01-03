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Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da sebze ve meyve yüklü TIR devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yol sebze ve meyveyle kaplandı.

Antalya'nın Finike ilçesinden yüklediği elma, portakal, domates, kabak ve biberleri İstanbul'a götüren Tuncay Avşar yönetimindeki 15 PY 765 plakalı TIR, saat 06.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya kavşağında yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Sürücü Avşar'ın yara almadan kurtulduğu kazada TIR'da yüklü sebze ve meyveler yola ve refüje saçıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen karayolları ekipleri, yola dökülen sebze ve meyveleri temizledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-01-03 09:24:41



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