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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Arslantaş, "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını inceledi

İHA

Vali Arslantaş, "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını inceledi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yassıgüme Köyü'ne ziyarette bulunarak yapımı devam eden "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan proje kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı destekleri ile yapılan "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Arslantaş, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
İncelemeleri sırasında değerlendirmede bulunan Vali Arslantaş, önemli turizm merkezlerinin yol güzergahında bulunan, özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığı bir güzergah üzerine yapılan Yöresel Ürünler Pazarı'nın bölge halkı ve üreticiler için önemli katkılar sağlayacağını belirterek, yapılacak pazarın başta Yassıgüme Köyü olmak üzere bölge üreticisine hayırlı olmasını diledi.
Yassıgüme ziyareti sırasında Vali Arslantaş'a, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık eşlik etti.

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