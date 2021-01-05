Bucak’ta 2020 yılında 372 çiftin nikahı kıyıldı

– Bucak Belediyesi 2020 yılı evlendirme memurluğu istatistik verilerini açıkladı. Bucak Belediyesi evlendirme memurluğu tarafından 2020 yılında 372 adet nikah kıyıldı.

Evlendirme Memurluğu istatistiki verileri hakkında açıklama yapan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal “Bucak Belediyesi evlendirme Memurluğumuz tarafından 372 çiftin nikahı kıyıldı. 372 nikahın 33 adetini yabancı uyruklu kişiler oluşturdu. Bu yabancı uyruklu kişilerin ülkelere göre dağılımı ise Suriye, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Endonezya ve Bulgaristan uyruklulardan oluşmaktadır. Toplamda 8 farklı ülke uyruklu kişinin nikahları kıyılırken 3 nikah akdi de Korona virüs vb. gerekçelerle iptal edildi” dedi.



Nikahlar önlem alınarak kıyılıyor

Korona virüs salgını sürecinde vatandaşların nikah kıyılmasıyla ilgili taleplerini korunma tedbirlerine uyarak yerine getirdiklerini dile getiren Emrullah Ünal, “Belediyemiz bünyesinde bir ekip oluşturarak nikâh ve düğünlerde kurallara uyulup uyulmadığını denetledik, kurallara riayet etmeyenlere de gerekli uyarı ve ikazları yaptık. Yoğun mesaimize aldırmadan vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının yanında yabancı uyrukluların da nikahlarını kıyıyoruz. Çok sayıda çiftimizin nikâhını bizzat kıydım” diyerek her çiftin davetine icabet etmeye gayret ettiğini ifade etti.



2019 yılında 365 nikah kıyıldı

Evlendirme memurluğundaki personellerin gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalıştıklarına değinen Emrullah Ünal, “Evlendirme memurluğumuz da hem hafta içi hem de hafta sonu yoğun mesai harcayarak nikah taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de gece gündüz demeden her talebi karşılamaya çalışıyorlar. 2019 yılında da 365 çiftimizin nikahını kıymıştık. Evlenen tüm çiftlerimize tekrardan ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.



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