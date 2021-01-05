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Araç içerisine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

DHA

Araç içerisine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde girdiği hafif ticari aracın ön konsol kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karayvatlar Mahallesi'nde oturan Cengiz Ünlü, aracının ön kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Bir süre hayvanı çıkarabilmek için çaba gösteren Ünlü, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kedinin aracın ön konsol kısmında sıkıştığını tespit eden ekipler yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından hayvanı kurtardı. Yavru olduğu anlaşılan kedi daha sonra serbest bırakıldı.
Cengiz Ünlü, kedinin haberi olmadan içeri girdiğini söyleyerek, "Herhalde aracın kapısı açıldığı zaman benden habersiz girdi. Kurtarmaya çalıştım. Kediye bir türlü ulaşamadım. İtfaiyeden yardım istedim, kediyi sağ salim kurtardılar" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-01-05 15:49:22

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