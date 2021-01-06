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Öğrenci kenti Burdur'da halk otobüsleri kepenk indiriyor Burdur’da halk otobüsünde doluluk yüzde 95 oranında azaldı Burdur Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç: "Günlük yolcu kapasitesi 30-35 binden 2 bin - 2 bin 500'lere düştü"

İHA

Öğrenci kenti Burdur'da halk otobüsleri kepenk indiriyor Burdur’da halk otobüsünde doluluk yüzde 95 oranında azaldı Burdur Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç: "Günlük yolcu kapasitesi 30-35 binden 2 bin - 2 bin 500'lere düştü"

– Burdur’da pandemi nedeniyle öğrencilerin kenti terk etmesiyle halk otobüsleri boş kaldı. 2020 yılında 2019 yılının Aralık ayına göre halk otobüslerinin doluluk oranı yüzde 95 oranında azaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç, her türlü durumda seferlerin devam ettiğini söyledi.
Burdur’da gerek pandemi nedeniyle öğrencilerin memleketlerine gitmesi gerekse korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamasından dolayı halk otobüslerinin doluluk oranı düştü. 59 araçla 9 hatta sefer düzenlenen Burdur’da 2019 yılının Aralık ayında 3035 bin civarında yolcu halk otobüslerini kullanırken 2020 yılının Aralık ayında bu rakam 2 bin dolaylarına kadar düştü.
Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birisinin de toplu taşıma olduğunu belirten Burdur Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç, her türlü durumda seferlerinin devam ettiğini söyledi. Hafta sonları 50 dolaylarında yolcu taşındığını dile getiren Ahmet Ali Bilgiç, “Burdur’da 59 aracımızla 9 hatta seferler düzenlemekteyiz. Bu pandemi döneminde herkesin malumudur ki toplu taşıma en fazla etkilenen esnaf grupları içerisindedir. Bunları sayısal olarak söyleyecek olursak, geçen sene 2019 aralık ayında günlük yolcu kapasitemiz 3035 bin aralığında devam ederken 2020 aralık ayında 2 bin2 bin 500'lü seviyelere kadar düştü. Hafta sonları 50’li rakamları gördüğümüz oluyor. Her türlü durumda seferlerimiz hali hazırda devam etmektedir” diyerek kontak kapatma ya da sefere çıkmama gibi bir olaylarının olmadığını ifade etti.

Öğrenciler gidince halk otobüsleri boş kaldı
Burdur’da merkezde bulunan 18 bin öğrencinin 10 bininin halk otobüslerini kullandığını belirten Ahmet Ali Bilgiç, “Pandemi sürecinden önce günlük 10 bin civarında öğrenci taşımamız vardı. Bu sene öğrenci kapasitemiz 1 hafta boyunca gidip gelen öğrenci sayımız 5 bin. Bu sonraki dönemlerde online eğitime geçilmesiyle beraber biraz daha düşüşe geçti. Vatandaşlar şuan pandemi nedeniyle sağlık problemlerinden korktuğu için evden çıkmıyor veya toplu taşımayı kullanmıyor. Kullanmadığı için zaten 35 binli seviyelerden 2 binli seviyelere düştük. İster istemez seferlerimizde zaman aralıklarını açmak zorunda kaldık” dedi.

Kredilerini ödeyemeyen esnaflar araçlarını satılığa çıkarıyor
Kredilerini ödeyemeyen ve evlerini geçindirmekte zorlanan 12 halk otobüsü sahibinin aracını satmak zorunda kaldığını dile getiren Ahmet Ali Bilgiç, “Artık kredilerini ödeyemez, evlerini geçindiremez hale geldikleri için 12 esnafımız aracını sattı. 20’ye yakın aracımız da satılık durumunda. Esnaflarımız şuan bir geçim derdine düşmüş durumda. Çekmiş oldukları esnaf kredilerini veya araç değiştirme kredilerini krediyle kredi ödeme sistemiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Şuan araçlarımızda şoförlerimiz mevcut. Her hatta sefer düzenlediğimiz için çalışmak durumunda. İşten çıkarmalar da yasak olduğu için maaşları ve sigortaları devam etmekte” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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