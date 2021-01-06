Burdur'da sis etkili oldu

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, maddi hasarlı ve yaralamalı kazalara neden oldu. Sis nedeniyle kent merkezinde güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kentte yaklaşık bir aydır özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, bugün de yoğun şekilde görüldü. Sis nedeniyle BurdurIsparta ve BurdurAntalya karayollarında görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına kadar düştü. Sis maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalara da neden oldu. Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde dağılan sisle birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-01-06 12:54:37



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