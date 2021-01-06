Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza

İHA

Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Aralık 2020 ve 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 605 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası yazdı.
Bir hafta boyunca 1787 aracın kontrol edildiği denetimde, 141 araç sürücüsüne, yönetmelikte belirtilen hız sınırını %10’dan %30 a kadar aşmaktan, 26 araç sürücüsüne ceza kesilirken hız sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmaktan, 3 araç sürücüsüne, hız sınırını %50 den fazla aşmaktan, 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
denetimlerde ayrıca emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 1 araç sürücüsüne, servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan,
3 araç sürücüsüne, özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamaktan, 1 araç sürücüsüne, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamaktan, 421 sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden idari para cezası veildi.
605 araç sürücüsüne ceza yazılan denetimde 75 da araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Burdur'da sis etkili oldu
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
YEREL HABERLER Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios ...
Öğrenci kenti Burdur'da halk otobüsleri kepenk indiriyor Burdur’da halk otobüsünde doluluk yüzde 95 oranında azaldı Burdur Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç: "Günlük yolcu kapasitesi 30-35 binden 2 bin - 2 bin 500'lere düştü"
YEREL HABERLER Öğrenci kenti Burdur'da halk otobüsleri kepenk ...
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur’da sinema salonlarının kapalı kalma süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Burdur’da sinema salonlarının kapalı kalma süresi ...
Araç içerisine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Araç içerisine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Bucak’ta 2020 yılında 372 çiftin nikahı kıyıldı
YEREL HABERLER Bucak’ta 2020 yılında 372 çiftin nikahı kıyıldı
Burdur Milletvekili Yasin Uğur, ilkokul yıllarına döndü
YEREL HABERLER Burdur Milletvekili Yasin Uğur, ilkokul yıllarına ...
'Göller Bölgesi, çöller bölgesi olmasın'
YEREL HABERLER 'Göller Bölgesi, çöller bölgesi olmasın'
Vali Arslantaş, "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat ...
Vali Arslantaş, Orman Evi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, Orman Evi'ni ziyaret etti
Ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi: Annemi ve ablamı köyde istemiyorlardı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi: Annemi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X