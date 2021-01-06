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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Burdur'da, 3 isme suç duyurusu

DHA

AK Parti Burdur'da, 3 isme suç duyurusu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)AK PARTİ Burdur Teşkilatı, Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Özboyacı, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ve partililer Burdur Adliyesi'ne gelerek üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan İl Başkan Vekili Mustafa Özboyacı, "AK Parti Burdur İl Teşkilatını temsilen Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' başlığını taşıyan 216'ncı maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklâl mücadelesi sonunda kurulduğunu hatırlatan Mustafa Özboyacı, "Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır" diye konuştu.
Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan acı hatıraların milletin hafızasında canlı olduğunu aktaran Özboyacı, şunları söyledi:
"AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz, bu büyük atılımda milletimizin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer alıyor olmaktır. Bu örneklerden biri, CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında 'başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını söyleyen eski milletvekili Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Aynı şekilde, Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir. Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir."
Özboyacı, "Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları, demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-06 17:23:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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