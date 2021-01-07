Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz

DHA

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz. Birileri yalanla, iftirayla bir takım faaliyetleri, çalışmaları karalamaya çalışacak, biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi inceleme ve toplantı için Burdur'a geldi. Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile diğer ilgililer karşıladı. Bakan Kasapoğlu´na eşi Betül Kasapoğlu da eşlik etti.
Bakan Kasapoğlu, Valilik bahçesinde il merkezi ve ilçelerde yapılacak 13 sentetik çim saha, iki yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu inşaatı protokol imza töreninde konuştu. 2021 yılının ilk ziyaretini Burdur'a yaptığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "2021 yılı İstiklal Marşı yılında bu ziyareti Mehmet Akif'in şehri Burdur'a gerçekleştirmek bizim için de anlamlı, heyecanlı. Bugün Burdur'umuzun spor geleceğini daha da güçlendirme adına, Burdur'umuzun gençlerini yarınlara daha donanımlı taşıma adına buradayız" dedi.
'YILMADAN, YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ'
"Bizim felsefemizde durmak hiçbir zaman olmadığı gibi bundan sonra da olmayacak" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz. Birileri yalanla, iftirayla bir takım faaliyetleri, çalışmaları karalamaya çalışacak, biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Vatandaşımızın refahı vatandaşımızın aydınlık yarınları için daha çok çalışacağız. Tuzaklar kurulacak. Onlara rağmen, daha güçlü, daha moralli, daha inançlı duracağız ve inşallah tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ülkenin aydınlık yarınları, insanımızın mutluluğu için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. İşte o yüzden bugün buradayız."
'KADINLARIMIZI SPORA, TESİSLERİMİZE DAVET EDİYORUM'
2021 İstiklal Marşı yılında ulusal ve uluslararası anlamda yapılacak çalışmalar ve projelerden bahsederken, kadınerkek tüm vatandaşları bakanlığın tesislerinden yararlanmaya çağıran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun herkes için olduğunu düşünüyorum ve kadın odaklı spor stratejimizde, politikamızda kadınlarımızın öncülüğünde spor yarınlarımızın daha güçlü olacağına inancımı belirterek, kadınlarımızı özellikle spora, tesislerimize davet ediyorum. Sporda yeteneği olan gençlerin elinden tutarak inşallah onlarla birlikte her zaman ifade ettiğimiz iddialı Türkiye'yi daha ileriye götürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
SALDA GÖLÜ'NDE İNCELEME
Bakan Kasapoğlu, valilikteki programın ardından Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından Salda Gölü ile ilgili bilgi verildi.
Bakan Kasapoğlu, Salda Gölü'ndeki incelemesinin ardından Burdur merkezde yapımı devam eden Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu´na geçti. Bakan Kasapoğlu daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kampüsünde bulunan Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirdi. Genç Ofis'i gezdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak çok ciddi önem verdikleri illerden birisinin Burdur olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Gerek gençlik yatırımları, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle gerek sportif olanaklarımızla her geçen gün şükürler olsun ki daha yukarılara taşıyoruz. Burdur´umuzdan yarınların bilim insanlarını, donanımlı gençlerini yetiştirmek birlikte yarınların şampiyonlarını her branşta yetiştirme noktasında iddialı olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeyiz. Üniversitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz gerek stat gerekse onunla birleşik inşa edilen Spor Bilimleri Fakültesi ülkemizin önemli projelerinden bir tanesi" dedi.
Genç Ofis´leri ülkenin dört bir yanına yaydıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Liselerde, üniversitelerde gençler neredeyse biz oradayız felsefesiyle açtığımız ofislerden en güzellerinden birisini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde açmak bizim için ayrı bir mutluluk. Rektörümüze, milletvekillerimize, sayın valimize teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim her şeyimiz, en önemli varlığımız, onlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her türlü imkanı seferber etmekte kararlıyız. İnşallah yarınlar gençlerimizle çok daha aydınlık ve müreffeh olacak" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, Genç Ofis açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımı tamamlanan 10 bin kişilik stadı gezdi. Kasapoğlu statta antrenman yapan, Bölgesel Amatör Lig´de mücadele eden Maküspor'lu futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-07 22:34:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz ...
Bakan Kasapoğlu: "Bizim temel felsefemiz, gençler neredeyse biz oradayız" “Gençlerimizin bir saniyeleri bile heba olmayacak, değerli vakitleri daha da değerlenecek” Bakan Kasapoğlu, basketbol topuyla yaptığı başarılı atış ile potayı tutturdu
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Bizim temel felsefemiz, gençler ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Salda Gölü bizim için önemli bir hazine” Bakan Kasapoğlu, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Salda Gölü bizim ...
Bakan Kasapoğlu: "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Birileri yalanla iftirayla bir takım çalışmaları karalamaya çalışacaklar biz onlara inat daha çok üreteceğiz" "Kadınlarımızı özellikle spora, tesislerimize davet ediyorum" "Burdur'a 100 basketbol potası yapılacak"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Birileri fitne üretecek biz onlara ...
MAKÜ'de pandemi sonrası da 'uzaktan ders' kararı
YEREL HABERLER MAKÜ'de pandemi sonrası da 'uzaktan ders' kararı
Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek Halk Otobüsleri, Taksi ve Ticari araçlardan 2021 yılı haçları alınmayacak
YEREL HABERLER Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek Halk ...
AK Parti Burdur'da, 3 isme suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti Burdur'da, 3 isme suç duyurusu
Burdur'da Jandarmadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Burdur'da Jandarmadan trafik denetimi
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
YEREL HABERLER Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Burdur'da sis etkili oldu
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
YEREL HABERLER Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios ...
Öğrenci kenti Burdur'da halk otobüsleri kepenk indiriyor Burdur’da halk otobüsünde doluluk yüzde 95 oranında azaldı Burdur Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç: "Günlük yolcu kapasitesi 30-35 binden 2 bin - 2 bin 500'lere düştü"
YEREL HABERLER Öğrenci kenti Burdur'da halk otobüsleri kepenk ...
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur’da sinema salonlarının kapalı kalma süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Burdur’da sinema salonlarının kapalı kalma süresi ...
Araç içerisine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Araç içerisine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Bucak’ta 2020 yılında 372 çiftin nikahı kıyıldı
YEREL HABERLER Bucak’ta 2020 yılında 372 çiftin nikahı kıyıldı
Burdur Milletvekili Yasin Uğur, ilkokul yıllarına döndü
YEREL HABERLER Burdur Milletvekili Yasin Uğur, ilkokul yıllarına ...
'Göller Bölgesi, çöller bölgesi olmasın'
YEREL HABERLER 'Göller Bölgesi, çöller bölgesi olmasın'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X