Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz. Birileri yalanla, iftirayla bir takım faaliyetleri, çalışmaları karalamaya çalışacak, biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi inceleme ve toplantı için Burdur'a geldi. Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile diğer ilgililer karşıladı. Bakan Kasapoğlu´na eşi Betül Kasapoğlu da eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, Valilik bahçesinde il merkezi ve ilçelerde yapılacak 13 sentetik çim saha, iki yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu inşaatı protokol imza töreninde konuştu. 2021 yılının ilk ziyaretini Burdur'a yaptığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "2021 yılı İstiklal Marşı yılında bu ziyareti Mehmet Akif'in şehri Burdur'a gerçekleştirmek bizim için de anlamlı, heyecanlı. Bugün Burdur'umuzun spor geleceğini daha da güçlendirme adına, Burdur'umuzun gençlerini yarınlara daha donanımlı taşıma adına buradayız" dedi.

'YILMADAN, YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ'

"Bizim felsefemizde durmak hiçbir zaman olmadığı gibi bundan sonra da olmayacak" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz. Birileri yalanla, iftirayla bir takım faaliyetleri, çalışmaları karalamaya çalışacak, biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Vatandaşımızın refahı vatandaşımızın aydınlık yarınları için daha çok çalışacağız. Tuzaklar kurulacak. Onlara rağmen, daha güçlü, daha moralli, daha inançlı duracağız ve inşallah tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ülkenin aydınlık yarınları, insanımızın mutluluğu için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. İşte o yüzden bugün buradayız."

'KADINLARIMIZI SPORA, TESİSLERİMİZE DAVET EDİYORUM'

2021 İstiklal Marşı yılında ulusal ve uluslararası anlamda yapılacak çalışmalar ve projelerden bahsederken, kadınerkek tüm vatandaşları bakanlığın tesislerinden yararlanmaya çağıran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun herkes için olduğunu düşünüyorum ve kadın odaklı spor stratejimizde, politikamızda kadınlarımızın öncülüğünde spor yarınlarımızın daha güçlü olacağına inancımı belirterek, kadınlarımızı özellikle spora, tesislerimize davet ediyorum. Sporda yeteneği olan gençlerin elinden tutarak inşallah onlarla birlikte her zaman ifade ettiğimiz iddialı Türkiye'yi daha ileriye götürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

SALDA GÖLÜ'NDE İNCELEME

Bakan Kasapoğlu, valilikteki programın ardından Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından Salda Gölü ile ilgili bilgi verildi.

Bakan Kasapoğlu, Salda Gölü'ndeki incelemesinin ardından Burdur merkezde yapımı devam eden Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu´na geçti. Bakan Kasapoğlu daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kampüsünde bulunan Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirdi. Genç Ofis'i gezdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak çok ciddi önem verdikleri illerden birisinin Burdur olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Gerek gençlik yatırımları, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle gerek sportif olanaklarımızla her geçen gün şükürler olsun ki daha yukarılara taşıyoruz. Burdur´umuzdan yarınların bilim insanlarını, donanımlı gençlerini yetiştirmek birlikte yarınların şampiyonlarını her branşta yetiştirme noktasında iddialı olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeyiz. Üniversitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz gerek stat gerekse onunla birleşik inşa edilen Spor Bilimleri Fakültesi ülkemizin önemli projelerinden bir tanesi" dedi.

Genç Ofis´leri ülkenin dört bir yanına yaydıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Liselerde, üniversitelerde gençler neredeyse biz oradayız felsefesiyle açtığımız ofislerden en güzellerinden birisini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde açmak bizim için ayrı bir mutluluk. Rektörümüze, milletvekillerimize, sayın valimize teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim her şeyimiz, en önemli varlığımız, onlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her türlü imkanı seferber etmekte kararlıyız. İnşallah yarınlar gençlerimizle çok daha aydınlık ve müreffeh olacak" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Genç Ofis açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımı tamamlanan 10 bin kişilik stadı gezdi. Kasapoğlu statta antrenman yapan, Bölgesel Amatör Lig´de mücadele eden Maküspor'lu futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

