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Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)

DHA

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)


Bucak'ı ziyaret ettiHalim AKCA BUCAK / DHAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur programının ardından Bucak ilçesine geçti. Beraberinde Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AK Parti Burdur İl Teşkilatı ile Bucak Belediyesi´ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal´dan ilçe hakkında bilgi aldı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bakan Kasapoğlu´nun karakalem fotoğrafını, Bucak salebi ve çeşitli hediyeler verdi.
Belediye ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye genelinde spor yatırımları noktasında yeni bir çığır açıldığını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, "Türkiye genelinde 18 yılda olduğu gibi son yıllarda spor yatırımları noktasında yeni bir çığır açıyoruz. Bildiğiniz gibi yüzme en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. Türkiye genelinde yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası var ve çok başarılı yürüyor. Yüzme bilmeyen kalmasını Bucak´ta da daha yukarılara taşıma adına Bucak´a yarı olimpik yüzme havuzunu en kısa zamanda kazandıracağız. Yine 1000 kişilik modern spor salonunu Bucak´a kazandıracağız. Gençlerimiz, kadınlarımız, tüm yaş gruplarımız herkes spor salonunda çok güzel faaliyetler yapacak. Bununla birlikte ilçe stadının modernizasyonu, aydınlatması ve bununla birlikte nizami antrenman salonunu inşallah Bucak´a kazandıracağız. Güzel bir gençlik merkezimiz var, gençlik merkezi ile ilgili faaliyetler devam edecek. KYK yurt inşaatımız devam ediyor, bu inşaatı en kısa zamanda tamamlayacağız. Gençlik yatırımları ile tüm gençliği kucaklayan anlayışıyla sporun her branşına hizmet veren Burdur´u, Bucak´ı ve tüm Türkiye´yi daha yukarılara taşımak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde inanıyorum ki ülkemiz 18 yıl öncesinden bu günlere nasıl geldi ise, yarınlarda yürüyüşüne güçlü şekilde devam edecek" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu´na açıklamalarından sonra Bucak salebi ikram edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bakan Kasapoğlu´nun Bucak Belediyesine girişi
Bakana belediyede çeşitli hediyeler verildi.
Gazetecilere açıklama
Bucak salebi ikramı
Bucak Belediye Oğuzhanspor Başkanın ismi yazan 15 numara forma hediyesiDHA-Spor Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-01-07 22:54:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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