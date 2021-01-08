Park halinde alev alan araç yandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. İlçe Merkezi Cafer Mahallesi'nde Celal Ergün'e ait park halindeki 20 YS 391 plakalı otomobilin motor ve elektrik aksamı alev aldı. Park halindeki aracın yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar İlçe itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerce söndürülen yangında sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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