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Başkan Ercengiz: Burdur Gölü'nü kaybettik, Salda Gölü'nü kaybetmeyelim

DHA

Başkan Ercengiz: Burdur Gölü'nü kaybettik, Salda Gölü'nü kaybetmeyelim


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Gölü'nün gün geçtikçe kaybedildiğini belirterek, "Burdur Gölü'nü kaybettik, Salda Gölü'nü kaybetmeyelim" dedi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İstasyon Park'ta 2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Burdur Gölü veya Salda Gölü'nü siyasi çekişme ortamına getirmek istemediklerini aktaran Başkan Ercengiz, "Sonuçta bizim çocuklara bırakacağımız doğru bir miras olmalı. Burdur Gölü'nde 2014 yılında inşaatına başlanıp 2015 yılında tekneye bindiğimiz iskelenin durumu şu an ortada. Bunun nedenini sadece buharlaşma ile açıklamak mümkün değil" diye konuştu.
'BURDUR GÖLÜ ŞU AN AÇLIK REJİMİNDE'
Bölgedeki tarım ve hayvancılık politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Ercengiz, şöyle konuştu:
"Burası Teke Yöresi ise eğer, Burdur küçükbaş hayvancılığı daha da güçlendirmeli. Çünkü bizim büyükbaş hayvancılığı yapabilme şartlarımız zorlaşıyor. Yeteri kadar suyumuz ve besleme alanımız yok. Yeteri kadar tarım bitkisi üretebileceğimiz iklimimiz yok. İklimimiz de tarım bitkisi üretmeye çok uygun değil. Çok su çeken bitkiler genellikle büyük yapraklı bitkilerdir. Suyla büyür bu bitkiler. Suyunuz yoksa veya ikliminiz uygun değilse büyütemezsiniz. Bizim iklimimiz büyükbaş hayvancılığa müsait değil, bunu gözden geçirmeliyiz birincisi bu. İkincisi Burdur Gölü milyonlarca metreküp suyu her yıl buharlaşma ile kaybediyor. Evet doğrudur ama yıllarca, milyonlarca yıl, bu Burdur Gölü var olduğu günden beri buharlaşma ile kaybetmedi mi bu suyu? Bu göle taşınan akarsuların tamamının önünü kapattık. Sorun aslında burada. Biz bir hafta yemek yemezsek 5 kilo veririz herhalde. Burdur Gölü de şu an açlık rejiminde yani su rejiminde. Onu besleyen bütün kaynakların önünü kapattık. Su gelmiyor artık Burdur Gölü'ne."
'SALDA GÖLÜ'NÜ KURTARALIM'
Aynı şeyin Salda Gölü'nün de başına geleceğini belirten Ercengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Salda Gölü'nün talihsizliği şu oldu. Salda Gölü bir anda marka yaptı. Salda Gölü kapalı havza olmasına rağmen hızla kirlenmeye başlamıştı. Bir şekilde çözüm bulunmaya çalışılıyor Salda Gölü'ne. Bunlar da tartışılabilir. Biz gölün tarafıyız. Bu anlamda başka bir siyasi düşüncemiz yok. Salda Gölü önemli bir değer. Burdur Gölü'nü kaybettik, hiç olmazsa Salda Gölü'nü kaybetmeyelim. Burdur Gölü çekilmeye devam edecek. Çünkü buharlaşma ile kaybettiğimiz yüzey sularından Burdur Gölü'ne, Burdur Çayı ile Çerçin'de veya karşı kıyıda birkaç dere niteliğinde su geliyor. Onun dışında su kalmadı. Bütün su kaynaklarını kaybettik. Burdur Gölü'nü kaybediyoruz. Her geçen gün tuzluluk oranı artıyor, kirlilik artıyor. Bunu da gölün renginden gözlüyorsunuz. Bu konuda da mücadele verilmeli. Eldere'den gelecek su can suyu olur mu? Bir miktar kaynak olur ama Burdur Gölü'nü kurtarmaz. O su da artık Burdur Gölü'nü kurtarmaz. Maalesef kurtarmaz."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-08 15:11:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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