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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ercengiz: "Teke yöresinde küçükbaş hayvancılık güçlendirilmeli"

İHA

Başkan Ercengiz: "Teke yöresinde küçükbaş hayvancılık güçlendirilmeli"

Burdur’da gazeteciler ile bir araya gelerek 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tarım arazilerine suyu az çeken bitkilerin ekilmesi ve Teke yöresinde küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler hakkında basın mensuplarıyla bilgi verdi. Burdur Belediyesi İstasyon Park’ta basın açıklaması yapan Başkan Ercengiz, toplantıda Burdur’un su sıkıntısını gündeme getirdi. Burdur’un tarım ve hayvancılık politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, büyükbaş hayvancılık için ekilen tarım arazilerindeki bitkilerin yetişmesi için çok su tüketildiğini, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden vazgeçip küçükbaş hayvancılığa doğru geçilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ercengiz, “Planlamayı doğru yapmazsanız eğer hiçbir kaynağı doğru kullanamazsınız. Biz siyasi çekişme ortamına getirmek istemiyoruz. Ama bizim çocuklara bırakacağımız bir miras olmalı bu. Burdur Gölü’nün 2014 2015 yılında tekneye bindiğimiz iskelenin durumu ortada. Bunun nedenini buharlaşmayla açıklamak mümkün değil. Gerçek şu; bölgedeki tarım ve hayvancılık politikaları gözden geçirilmeli, burası teke yöresi ise eğer Burdur küçükbaş hayvancılığı daha da güçlendirilmeli. Yeteri kadar suyumuz yok. Tarım bitkisi üreteceğimiz iklimimiz yok. Çok su çeken bitkiler genellikle büyük yapraklı bitkiler olduğu için suyu daha fazla çeker. Bizim Lavanta gibi suyu az çeken bitkiler ekmemiz gerekiyor. Çünkü suyunuz yoksa o bitkiyi büyütemezsiniz. Bizim iklimimiz büyükbaş hayvancılığa uygun değil” diye konuştu.
Burdur’da 20142015 yılında içme suyu sondajlarının 810 metreden su çıkarttığını fakat bugün 5060 metrelerden su çıkartabildiğini dile getiren Belediye Başkanı Ercengiz, “Yeni yaptığımız 10 bin metre küplük su deposunun yüzde 2025 den fazlasını dolduramıyoruz. Özellikle akşam saatlerinde ise su kullanımı çok olduğu için su debisi düşüyor. Yüksek katlara suyun çıkmadığını şikâyetlerini almaya başladık” diyerek vatandaşları su kullanımında daha duyarlı olmaya davet etti.
Başkan Ercengiz, açıklama sonrası gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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